رياضة | رونالدو يوجه رسالة مرعبة إلى ريال مدريد قبل قرعة التشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يوجه رسالة مرعبة إلى ريال مدريد قبل قرعة التشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن الفريق الذي يتمنى مواجهته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تأهل يوفنتوس لدور الــ16 بدوري أبطال أوروبا

وكان نادي يوفنتوس قد حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء عقب الفوز على نادي باير ليفركوزن في أخر جولات دور المجموعات بدوري الأبطال.

تصريحات رونالدو عن قرعة دور الستة عشر

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "ريال مدريد؟ أُفضل مواجهتهم لاحقًا وليس في الجولة المقبلة".

وتابع: "سأوقع الآن من أجل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال".

طريق ريال مدريد بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع ان يواجه نادي ريال مدريد واحد من نادي ليفربول او نادي مانشستر سيتي او نادي بايرن ميونخ او نادي يوفنتوس او نادي لايبزرج في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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المرشحين لمواجهة يوفنتوس في دور الستة عشر بدوري الأبطال

1- ريال مدريد (وصيف المجموعة الأولى).

2- توتنهام هوتسبير الإنجليزي (وصيف المجموعة الثانية).

3- بوروسيا دورتموند (وصيف المجموعة السادسة).

4- ليون الفرنسي (وصيف المجموعة السابعة).

5- تشيلسي الإنجليزي (وصيف المجموعة الثامنة).

ترتيب مجموعة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

1- يوفنتوس 16 نقطة

2- أتلتيكو مدريد 10 نقاط

3- باير ليفركوزن 6 نقاط

4- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط