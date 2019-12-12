اونلاين | اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد بيراميدز سبورت، كورة ستار ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز KORA STAR، الزمالك يستضيف بيراميدز سبورت على ملعب القاهرة الدولي.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفني الجديد وعلى رأسه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف بيراميدز سبورت، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

كورة جول ويلعب الزمالك المباراة تحت قيادة فرنسية بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، حيث خاض أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا KORA GOAL، الزمالك يطمح لتعويض هزيمة إنبي الأخيرة والمضي قدمًا نحو مقدمة الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت بالدوري العام

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد بيراميدز سبورت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة الزمالك وبيراميدز سبورت بالدوري العام

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وتُذاع مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يستضيف بيراميدز سبورت، KORA PLUS على ملعب القاهرة الدولي.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الزمالك المباراة وهو محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بيراميدز سبورت المركز الرابع برصيد 12 نقطة، KORA7ASRY الزمالك يستضيف بيراميدز سبورت، بالدوري المصري الممتاز.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد، لتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره، فيما يطمح الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الفوز والعودة إلى صدارة الترتيب بالتساوي مع الأهلي صاحب الصدارة، COOL KORA الزمالك يطمح يصطدم مع بيراميدز سبورت، في قمة الجولة السابعة للدوري المصري العام.

كورة فور جول الزمالك يعود للمنافسة المحلية، حيث أنهى الفريق مواجهة صعبة أمام أول أغسطس الأنجولي، والتي حقق فيها الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية دون رد لحساب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، فيما نجح بيراميدز في مواصلة عروضه القوية الإفريقية، واكتسح نظيره نواذيبو الموريتاني بسداسية، لحساب المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية، KORA4GOAL حيث يتطلع بيراميدز والزمالك للنتائج المميزة بالدوري.

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