اونلاين | KORA7ASRY أون سبورت مجانا مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز zamalek بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز kora star يلا شوت HD

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كورة فور جول بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز سبورت KORA 4 GOAL، في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز جول العرب حيث يفتتح ملعب القاهرة الدولي، أبوابه في السابعة والنصف من مساء اليوم، لاستضافة مباراة صعبة وقوية لنادي الزمالك عندما يستضيف بيراميدز سبورت، GOALEL3ARB الزمالك وبيراميدز سبورت يعودان للمشاركات المحلية بعد الانتهاء من المشاركات بالبطولات الإفريقية.

كورة أونلاين، حيث سيكون الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أمام اختبار قوي حينما يواجه رفاق مواطنه سيبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والطامح لحصد الفوز من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري العام للموسم الحالي، KORA ONLINE، مواجهة فرنسية على أرض مصرية من أجل الاقتراب لصدارة الترتيب.

كورة جول الزمالك يعود للمنافسة المحلية، حيث أنهى الفريق مواجهة صعبة أمام أول أغسطس الأنجولي، والتي حقق فيها الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية دون رد لحساب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، فيما نجح بيراميدز في مواصلة عروضه القوية الإفريقية، واكتسح نظيره نواذيبو الموريتاني بسداسية، لحساب المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية، KORA GOAL حيث يتطلع بيراميدز والزمالك للنتائج المميزة بالدوري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت بالدوري العام

وتُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز سبورت، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراة الزمالك وبيراميدز سبورت بالدوري العام

وتُذاع مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يستضيف بيراميدز سبورت، KORA PLUS على ملعب القاهرة الدولي.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الزمالك المباراة وهو محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بيراميدز سبورت المركز الرابع برصيد 12 نقطة، KORA7ASRY الزمالك يستضيف بيراميدز سبورت، بالدوري المصري الممتاز.

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