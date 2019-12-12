اونلاين | مجانا time sport مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز كورة لايف بث مباشر رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الزمالك اونلاين HDلايف

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يستضيف نادي الزمالك KORA GOAL نظيره نادي بيراميدز اليوم الخميس 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة YALLA SHOOT من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الكواليني وحاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق مؤمن حسن.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

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بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بالدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتواجد نادي بيراميدز YALLA SHOOT في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الزمالك KORA ONLINE في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن.