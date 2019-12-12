اونلاين | LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز مساء اليوم الخميس، في الدوري المصريKORA LIVE.

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موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في الدوري المصري

وتلعب مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم KORA LIVE في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في الدوري المصري

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وستذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز KORA ONLINE في الدوري المصري عبر قناتي ’’أون سبورت’’ و ’’تايم سبورت’’.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة االزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد بيراميدز ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدزفي الدوري المصري.

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