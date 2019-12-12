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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة ينفي أخبار تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
كشفت وسائل الإعلام الأسبانية عن مناقشة الإتحاد الأسباني لحسم قرار تأجيل الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري بين برشلونة وريال مدريد علي ملعب الكامب نو بسبب الأحوال السياسية في إقليم كتالونيا .
وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "الماركا"الإسبانية: "لن يتم تأجيل الكلاسيكو مرة أخرى ، ستتم إقامة المباراة، وهذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا. نحن نمر بلحظة صعبة للغاية".
وأضاف ؛ هناك مساحة لحرية التعبير في الكلاسيكو. دع الجميع يأتي مع الحفاظ على الهدوء، واجعلوا المباراة احتفالًا بالرياضة".
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