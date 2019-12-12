مايكل برادلي يوقع عقدا جديدا مع تورونتو

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أعلن تورونتو المنافس في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين يوم الخميس أن لاعب الوسط الأمريكي مايكل برادلي وقع عقدا جديدا مع النادي ليواصل قيادته للفريق لستة مواسم متتالية.
ولم يكشف النادي تفاصيل العقد لكن الدولي الأمريكي البالغ عمره 32 عاما قد ينهي مسيرته في كندا.
وساعد برادلي، لاعب روما السابق، تورونتو في أن يصبح أول فريق كندي يتوج بلقب دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين في 2017 بالفوز على سياتل ساوندرز.
وقال برادلي في بيان ”أشعر بالارتباط الشديد بمدينة تورونتو والنادي والفريق. أعشق الحياة هنا وأشعر بالفخر حقا بما حققته خلال السنوات الست الماضية“.
وقاد برادلي الفريق إلى نهائي البطولة مرة اخرى الشهر الماضي لكن تورونتو خسر 3-1 أمام سياتل.
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