الدوري الإسباني: الكلاسيكو في موعده بحسب رئيس برشلونة

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الكلاسيكو في موعده بحسب رئيس برشلونة

أكد رئيس نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو الخميس أن الكلاسيكو المؤجل أمام الشريك والغريم التقليدي ريال مدريد سيقام في موعده الأربعاء المقبل رغم دعوات للتظاهر من الحركة الانفصالية الكاتالونية "تسونامي الديموقراطية".

وقال بارتوميو أمام وسائل الإعلام "المباراة (المقررة الأربعاء في تمام الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش) ستقام في موعدها. لن يتم تأجيلها مرة أخرى. إنها مسؤوليتنا جميعا لضمان إقامتها. نحن نمر بوقت معقد في كاتالونيا، لكنه يسمح بممارسة كرة القدم".

وأضاف "يتعين على أولئك الذين لديهم أشياء يطالبون بها، أن يفعلون ذلك بسلام. ملعبنا فضاء تسود فيه حرية التعبير، وهذا ما كان عليه الحال دائمًا، وبهذا المعنى، نريد أن نبعث رسالة من الهدوء والحياة الطبيعية".

أكد المسؤول الكاتالوني أن "بإمكان الناس الحضور إلى الملعب مع العائلة والأصدقاء. آمل أن تسود الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين. يجب أن يكون الكلاسيكو احتفالًا بالرياضة والمواطنة. يجب ان يسود الهدوء والسلم".

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وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الاسبانية على ملعب "كامب نو" في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت الى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت الحركة الانفصالية الكاتالونية "تسونامي الديموقراطية" دعت الثلاثاء الماضي إلى تجمع "حاشد" حول ملعب "كامب نو" في 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي في تمام الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (15,00 بتوقيت غرينتش)، قبل القمة بين برشلونة وريال مدريد.

ويتساوى البلاوغرانا والمرينغي بعدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة مع افضلية للأول بفارق الأهداف.