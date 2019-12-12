شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفوز على المصري بهدف نظيف ويتصدر الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، باستاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد المدافع محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليرتفع رصيد المقاولون بهذا الانتصار إلى 16 نقطة، يرتقي بها لصدارة جدول ترتيب فرق المسابقة، بينما تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وأصبح ذلك الفوز هو الثالث على التوالي لكتيبة المدرب عماد النحاس في الدوري بعد الانتصار على أسوان ثم الجونة.