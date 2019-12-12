شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة بحرص من جانب الفريقين ومحاولات للسيطرة على وسط الملعب وحصل بيراميدز على ركلة حرة لعبها عمر جابر عرضية أخرجها عواد بعدها حصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيمن مرت عرضية وشتتها الدفاع دون خطورة.

ويستمر اللعب منحصرا في وسط الملعب وسط محاولات من الفريقين ولكن بدون خطورة ويفتح الزمالك جبهة من الجانب الأيسر لفتح ثغرة بدفاع بيراميدز ولكن الدفاع حال دون ذلك ورد حازم إمام بعرضية من الجانب الأيمن حاول مصطفى محمد تحويلها في الشباك لكنها ارتطمت بأقدام الدفاع في الدقيقة 11 من عمر المباراة بأول ملامح الخطورة في المباراة.

ويرد بيراميدز بمرتدة عن طريق تراوري وفاروق ويشتتها محمود علاء بعيدا عن منطقة الخطورة بعدها انطلاقة عن طريق يوسف أوباما في الجانب الأيمن وتمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، استقبلها زيزو بتسديدة لكنها مرت بعيدًا عن مرمى الشناوي.

ويسقط محمود علاء في كرة مشتركة مع محمد فاروق الذي حصل على بطاقة صفراء وتوقف اللعب لعلاج علاء الذي نزف من وجهه بسبب الكرة المشتركة بعدها كرة مشتركة أخرى في وسط الملعب مع طارق حامد ويشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد فتحي لاعب بيراميدز.

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ويكثف الزمالك من هجومه من الجانبين وعمق الملعب ويسدد ساسي كرة بعيدة المدى ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية تمر عرضية لكنها تمر بعيدا عن الخطورة.

وتستمر محاولات الزمالك رغم التكتل الدفاعي من بيراميدز ومن كرة مشتركة على حدود منطقة جزاء الضيوف يحصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك في محاولة لإرسال عرضيات متقنة لكنها مرت بدون خطورة فيما اعتمد بيراميدز على انطلاقات تراوري المرتدة لكنها أيضا لم تسفر عن خطورة .

وفي الدقيقة 31 تمر هجمة زملكاوية من مصطفى محمد يمررها لزيزو الذي سددها مباشرة ينقذها الشناوي على مرتين .

وينطلق عبدالشافي بعد استلامه كرة بينية من اوباما ويتوغل داخل المنطقة ليطلقها قوية صاروخية في المرمى لينقذها الشناوي بصعوبة لركنية في الدقيقة 33 من عمر لمباراة.

وطولية جديدة للزمالك في الجانب الأيسر ويرسلها عبدالشافي عرضية لكن يبعدها الدفاع وترتد لبيراميدز بمحاولة رأسية من إسلام عيسى لكنها تعلو العارضة ويسقط محمود علاء متأثرا بإصابته لكنه يخرج من الملعب ويعود لاستئناف اللعب من جديد.

ويدخل الشوط الأول في الدقائق الخمسة الأخيرة وهجمة للزمالك ثلاثية من الجانب الأيمن عن طريق اوباما وحازم إمام وزيزو ليرسلها الأخير عرضية يشتتها الدفاع من جديد ويعود زيزو ليمرر عرضية جديدة من الجانب الأيمن مرت من الجميع وحاول عليها بن شرقي لكنها فقدت خطورتها.

ويمرر مصطفى محمد عرضية لبن شرقي لكنه كان في وضعية تسلل ويحتسب الحكم محمود عاشور دقيقتين وقت بدل ضائع استمر خلالها الزمالك مسيطرا على مجريات اللعب وحصل على ركلتين حرتين في وسط الملعب مروا بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.