شكرا لقرائتكم صالح جمعة يقرب أسامة جلال من ارتداء قميص الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو الأهلي حسم صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي وأحد أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

وخرج أسامة جلال من حسابات الأهلي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على أن يتم إرجاء الصفقة إلى الصيف المقبل، لرغبة السويسري رينيه فايلر في تدعيم الخط الأمامي، خاصة بعد حسم التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيش البرتغالي السابق واقترابه من ضم مهاجم إفريقي جديد في يناير المقبل.

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وعرض مسئولو الأهلي على نظرائهم في إنبي دخول صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر في صفقة شراء أسامة جلال، من أجل إغراء النادي البترولي بلاعب على مستوى مميز، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات فايلر داخل الأهلين وابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ بداية الموسم الحالي.

ويتبقى للأهلي مركزين فقط لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما يدفع الإدارة الحمراء لتأجيل ضم مدافع إنبي إلى الصيف.