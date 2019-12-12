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شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الاول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.
بدأ اللقاء هادئاً ومرحلة جس نبض بين الفريقين استمرت لأكثر من 5 دقائق دون أى اختبار حقيقي لأي من حارسي المرمى ، وتم إيقاف اللقاء أكثر من مرة بسبب التدخل العنيف أو التسلل.
لجأ الزمالك للاعتماد على الكرات العرضية الطويلة للثنائى مصطفي محمد و من خلفه أحمد زيزو ، لكن ينجح دفاع بيراميدز فى إفسادها جميعا.
الزمالك ضد بيراميدز
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد
الزمالك ضد بيراميدزبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى :-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار
خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى
خط الهجوم: محمد فاروق
ويتواجد على دكة البدلاء:
المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن
خرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.
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