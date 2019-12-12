الزمالك ضد بيراميدز .. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الاول

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.

بدأ اللقاء هادئاً ومرحلة جس نبض بين الفريقين استمرت لأكثر من 5 دقائق دون أى اختبار حقيقي لأي من حارسي المرمى ، وتم إيقاف اللقاء أكثر من مرة بسبب التدخل العنيف أو التسلل.

لجأ الزمالك للاعتماد على الكرات العرضية الطويلة للثنائى مصطفي محمد و من خلفه أحمد زيزو ، لكن ينجح دفاع بيراميدز فى إفسادها جميعا.

الزمالك ضد بيراميدز