شكرا لقرائتكم حضن "إسماعيلاوى" يخطف الأنظار فى مباراة الزمالك وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبادل محمد عواد حارس مرمى الزمالك الأحضان مع الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويتقدم فيها الفريق الأبيض بهدف . وقام ديسابر بتدريب عواد فى وقت سابق وقت قيادت للإسماعيلى. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد الزمالك ضد بيراميدز بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على دكة البدلاء: المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس

الزمالك وبيراميدز

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