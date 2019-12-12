شكرا لقرائتكم القادسية يهزم الكويت ويتوج بكأس السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفظ القادسية بلقبه بطلاً للكأس السوبر الكويتية في كرة القدم، بعد فوزه على غريمه الكويت 1 - صفر يوم الخميس على استاد جابر الدولي.

وسجل المدافع النيجيري جيمس أوكواسو الهدف في الدقيقة 72. وخاض الكويت المباراة باعتباره حامل لقب بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما دخلها القادسية بعدما حلّ وصيفاً له في المسابقة ذاتها.

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وجرت العادة على أن تقام مباراة الكأس السوبر مع انطلاقة الموسم إلا أن الاتحاد المحلي ارتأى إقامتها في منتصفه تقريباً، علماً أنه كانت هناك فكرة لإقامة المباراة خارج البلاد، وتحديداً في العاصمة البريطانية لندن، خلال أغسطس الماضي، لكن لم يكتب للخطوة النجاح.

ورفع القادسية رصيده إلى ستة ألقاب (رقم قياسي)، فيما بقي الكويت على أربعة ألقاب، مقابل لقبين للعربي. وحملت المواجهة رقم 9 بين القطبين ففاز القادسية في 5 والكويت في 4.

والمباراة هي الثانية بين القطبين هذا الموسم، علما أنهما تعادلا 1-1 في 25 أكتوبر الماضي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الذي يتصدره الكويت بفارق 4 نقاط عن القادسية.