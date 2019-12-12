شكرا لقرائتكم إدواردو: جيسوس غير عدة مفاهيم في الهلال.. وصنع فريقاً أوروبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال، في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية، أن فريق الهلال يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ويعد فريقا قويا، يتطلع للذهاب بعيدا في كأس العالم للأندية، وامتدح المدرب السابق جورجي جيسوس، الذي ساهم في تغيير عدة أمور في الهلال، مثل التغذية وكيفية تفادي الإصابات.

وقال اللاعب البرازيلي في مقابلة مع صحيفة "غلوبو" يوم الخميس: لدينا فرصة لتحقيق المفاجأة في مونديال الأندية، لكن علينا التفكير أولا في المباراة الأولى ضد الترجي التونسي، ومن ثم التفكير بعد ذلك في المرحلة المقبلة في حال تجاوز خصمنا الأول.

تصريح إدورادو في الصحيفة البرازيلية

وواصل: نمتلك فريقا قويا، ومؤهلا للذهاب بعيدا، ونأمل أن نحقق ما نصبو إليه في كأس العالم للأندية وإظهار إمكاناتنا في البطولة.

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وتأهل الهلال إلى مونديال الأندية عقب حصوله على لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، وفي حال تجاوز الترجي التونسي، سيصطدم الفريق بمدربه السابق جورجي جيسوس الذي يتولى المسؤولية الفنية في نادي فلامنغو البرازيلي.

وأثنى إدواردو "30 عاما" على مدربه السابق جيسوس، مبينا: ساهم في تغيير العديد من الأمور داخل النادي، وكان يهتم بالتغذية، وكذلك عملية الوقاية من الإصابات، لقد أحضر هذه المفاهيم إلى الهلال، والتي نعمل بها إلى يومنا هذا، ورأى الجميع في النادي أهمية هذا في كرة القدم.

وأضاف: تمكن من صناعة فريق قوي وعلى مستوى عال للغاية في فلامنغو، ووصل إلى المستوى الأوروبي، لكن إذا ما واجهنا فلامنغو فكرة القدم هي 11 لاعبا ضد 11، وأعتقد أن المباراة ستكون متوازنة، وأنا كلاعب لا أنظر إلى مسألة اللعب ضد فريق كبير أو صغير.

ولفت إدواردو إلى أنه يفضل تسجيل الأهداف على الرغم من أنه لاعب خط وسط في العديد من الأحيان، موضحا: أنا لاعب خط وسط، لكن أحب تسجيل الأهداف، لدرجة أنني أكثر محترف سجلت للهلال في تاريخ النادي.