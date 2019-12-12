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الياباني مينامينو يقترب من الانتقال إلى ليفربول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كريستوف فرويند المدير الرياضي في سالزبورغ النمساوي يوم الخميس إن ليفربول حامل لقب لكرة القدم يجري مفاوضات حاليا مع ناديه بشأن التعاقد مع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو.

ولفت مينامينو البالغ عمره 24 عاما الأنظار بأدائه المثير للإعجاب في أنفيلد عندما خسر سالزبورغ 4-3 أمام ليفربول في دور المجموعات بدوري الأبطال في أكتوبر الماضي.

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وأكد فرويند أن المفاوضات جارية مع ليفربول عبر تغريدة على حساب النادي في موقع تويتر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مينامينو، الذي سجل 64 هدفا وصنع 44 في 199 مباراة في كافة المسابقات منذ انضمامه إلى سالزبورغ في 2015، قد ينتقل إلى متصدر الممتاز في يناير المقبل مقابل نحو سبعة ملايين جنيه استرليني.

وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني.

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