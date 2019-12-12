شكرا لقرائتكم الياباني مينامينو يقترب من الانتقال إلى ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كريستوف فرويند المدير الرياضي في سالزبورغ النمساوي يوم الخميس إن ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يجري مفاوضات حاليا مع ناديه بشأن التعاقد مع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو.
ولفت مينامينو البالغ عمره 24 عاما الأنظار بأدائه المثير للإعجاب في أنفيلد عندما خسر سالزبورغ 4-3 أمام ليفربول في دور المجموعات بدوري الأبطال في أكتوبر الماضي.
وأكد فرويند أن المفاوضات جارية مع ليفربول عبر تغريدة على حساب النادي في موقع تويتر.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مينامينو، الذي سجل 64 هدفا وصنع 44 في 199 مباراة في كافة المسابقات منذ انضمامه إلى سالزبورغ في 2015، قد ينتقل إلى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير المقبل مقابل نحو سبعة ملايين جنيه استرليني.
وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني.
كانت هذه تفاصيل خبر الياباني مينامينو يقترب من الانتقال إلى ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.