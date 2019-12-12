الزمالك يهاجم بيراميدز بمصطفي محمد واوباما وبن شرقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة ، جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قد اعلن عن تشكيلة فريقه والتي ضمت كل من : Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار. خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى. خط الهجوم: محمد فاروق. ويتواجد على دكة البدلاء: المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن. وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.

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