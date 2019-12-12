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إنبي يحفز اللاعبين بصرف مكافآت رباعية الجونة قبل مواجهة المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مجلس إدارة نادي إنبي مكافآت الفوز علي الجونة للاعبين، قبل مباراة المصري  المرتقبة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة لمسابقة الممتاز.

 

تأتي هذه الخطوة من أجل تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي، بعدما نجح الفريق البترولي في الفوز علي الجونة بنتيجة 4 / 1، في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

ومن جانبه أشاد زكريا السيد رئيس مجلس إدارة النادي بالأداء المتميز للاعبين في المباراة الأخيرة أمام الجونة، وطالب باستمرار الانتصارات في الفترة المقبلة.

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