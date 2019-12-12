شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحفز اللاعبين بصرف مكافآت رباعية الجونة قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر
تأتي هذه الخطوة من أجل تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي، بعدما نجح الفريق البترولي في الفوز علي الجونة بنتيجة 4 / 1، في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ومن جانبه أشاد زكريا السيد رئيس مجلس إدارة النادي بالأداء المتميز للاعبين في المباراة الأخيرة أمام الجونة، وطالب باستمرار الانتصارات في الفترة المقبلة.
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