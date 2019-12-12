شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدرب المنتخب يشاهد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويدخل الزمالك المباراة وهو المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. Advertisements فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.

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