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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة لاعبو المقاولون العرب بالفوز على المصري وصدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
وخاض المقاولون العرب 7 مباريات في مسابقة الدوري العام، حقق ذئاب الجبل خمس انتصارات وخسروا في مباراة وتعادلوا في مثلها.
اهدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الفوز الذي تحقق اليوم امام المصري بهدف نظيف وعودة الفريق الى صدارة الدوري الى المهندس محسن صلاح رئيس النادي المتواجد في مهمة عمل خارج البلاد حيث قام بالتواصل معهم فور انتهاء المباراة وهنأئهم بالفوز والاداء الرجولى اثناء المباراة والروح العالية التى اسفرت عن فوزهم والحصول على الثلاث نقاط التى جعلتهم فى صدارة الدورى مرة اخرى ووجه اللاعبين الشكر الى رئيس النادي متمنين له العودة بسلام إلى ارض البلاد .
المقاولون العرب
المقاولون العرب
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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