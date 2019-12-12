شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجونة يودع الصربي نيبوشا ومساعديه بحفل خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولي نادي الجونة ، علي إقامة حفل وداع خاص لمديره الفني السابق الصربي نيبوشا ومساعديه ، في حضور اللاعبين وباقي أفراد الجهاز الفني .

ووجه الجونة كل الشكر لـ نيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية وتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة مدرب الفريق مسئولية المدير الفني خلال الفترة المقبلة. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صور من الحفل، معلقًا:"‎يشكر نادي الجونة المدير الفني نيبوشا ميلوسيڤيتش والمدرب المساعد ڤلادان بيراسيڤيتش علي مجهوداتهما مع الفريق ونتمنى لهما كل التوفيق في مسيرتيهما الرياضية".

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