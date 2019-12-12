شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آخر ظهور لكهربا فى الدورى قبل اللعب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق إلى النادى الأهلى بعد أن وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء ، لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.

ومن المتوقع الاعلان عن اتمام الصقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة سواء مساء اليوم او غدا ليعلن الأهلى عن اولى صفقاته الشتوية .

Advertisements

وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي، ويُحدد السويسري رينيه فايلر موعد انتظامه في التدريبات، على أن يشارك في التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

اخر ظهور لكهربا فى الدورى المصرى ، قبل الرحيل الى البرتغال كان فى مباراة الزمالك وحرس الحدود وقت كان لاعبا فى صفوف الفريق الأبيض ، التى اقيمت يوم 3 يونيو ، فى إطار الجولة الثلاثون من بطولة الدورى ، والتى انتهت بالتعادل الايجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما، سجل للزمالك خالد بوطيب ، بينما أحرز هدف الحدود بهاء مجدى .