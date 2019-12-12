شكرا لقرائتكم خبر عن أداء عنيف من طارق حامد ضد لاعبي بيراميدز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني بعنف علي لاعبي بيراميدز في أكثر من كرة مشتركة مع لاعبي بيراميدز خلال المباراة المقامة حاليا بين الفريقين علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري. طارق حامد ظهر في أكثر من مشهد اثناء الشوط الأول في تدخلات عنيفة مع لاعبي بيراميدز لكن دون حصوله علي أي انذار من الحكم محمود عاشور. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على دكة البدلاء: المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس





























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