عبد الشافي يسدد أول كرة للزمالك علي مرمي بيراميدز في الدقيقة 34

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، أول كرة خطيرة علي مرمي احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز في الدقيقة 34 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري. يمر عبد الشافي بالكرة من الجبهة اليسري للزمالك ويسدد كرة في الزاوية الضيقة لاحمد الشناوي الا ان الأخير يتصدي لها ويحولها لركنية لتستمر النتيجة التعادل السلبي. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على دكة البدلاء: المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس





























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