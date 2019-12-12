شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. السلبية مستمرة و 3 إنذارت بين الزمالك و بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الزمالك و بيراميدز فى الجولة السابعة للدوري الممتاز ، ما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء المقام باستاد القاهرة.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.

بدأ اللقاء هادئاً ومرحلة جس نبض بين الفريقين استمرت لأكثر من 5 دقائق دون أى اختبار حقيقي لأي من حارسي المرمى ، وتم إيقاف اللقاء أكثر من مرة بسبب التدخل العنيف أو التسلل.

لجأ الزمالك للاعتماد على الكرات العرضية الطويلة للثنائى مصطفي محمد و من خلفه أحمد زيزو ، لكن ينجح دفاع بيراميدز فى إفسادها جميعا.

الدقيقة 7 ضربة حرة مباشرة لبيراميدز على حدود منطقة الجزاء يسددها محمد فاروق تعلو عارضة محمد عواد بكثير.

الدقيقة 10 هجمة منظمة بين حازم إمام و طارق حامد يمر حازم ببراعة ويلعبها عرضية أرضية يسددها مصطفي محمد تصطدم بدفاع بيراميدز.

الدقيقة 11 عرضية من حازم إمام لكن يخرجها دفاع بيراميدز ثانياً.

الدقيقة 12 ينجح إسلام عيسي فى خطف الكرة من لاعبى الزمالك ويمررها لمحمد فاروق يسددها ضعيفة ويمنع فرصة خطيرة على فريقه.

يهدأ اللقاء نسبيا ، ولكن الأستحواذ كان أكثر لصالح لاعبي بيراميدز.

الدقيقة 16 تمريرة من حازم إمام تصل لأحمد سيد زيزو يسددها قوية تعلو القائم بكثير.

الدقيقة 17 إنذار لمحمد فاروق لاعب بيراميدز للتدخل العنيف مع محمود علاء مدافع الزمالك.

يهدأ اللقاء ، ويستمر اللعب فى وسط الملعب.

الدقيقة 21 يشهر محمود عاشور إنذار لمحمد فتحي لاعب وسط بيراميدز بداعي التدخل العنيف مع طارق حامد.

تدخل عنيف من مصطفي محمد ضد نبيل دونجا ويشهر له الحكم محمود عاشور إنذار أصفر.

الدقيقة 25 تمريرة بينية من أيمن منصور تصل لرجب بكار داخل منطقة جزاء الزمالك يلعبها برأسه لكنها تخرج لضربة مرمى .

الدقيقة 27 تمريرة عرضية من حازم إمام يخرجها دفاع بيراميدز قبل أن تصل لمصطفي محمد المنفرد.

الدقيقة 30 هجمة خطيرة بين مصطفي محمد و سيد زيزو يتوغل زيزو لمنطقة الجزاء و يسددها يتصدي لها أحمدا لشناوي على مرتين.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى.

خط الهجوم: محمد فاروق.

ويتواجد على دكة البدلاء:

المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن.

وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.





















































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