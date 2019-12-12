شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي يستقبل عماد فتحي ويصرف مستحقاته قبل جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب رئيس النادي عن أمنيته للاعب بالشفاء العاجل ، قبل السفر لأوروبا لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتقدم اللاعب بالشكر لرئيس إنبي ومجلس إدارة النادي البترولي على مساندتهم له وصرف مستحقاته بعد رحيله عن الفريق.
الجدير بالذكر إن مجلس إدارة نادي إنبي صرف كل مستحقات اللاعبين الراحلين في وقت سابق.
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