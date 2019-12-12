شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي يستقبل عماد فتحي ويصرف مستحقاته قبل جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل زكريا السيد رئيس نادي إنبي، عماد فتحي لاعب الفريق السابق والمصري الحالي، وقام بصرف جميع مستحقاته لدى النادي البترولي في مقر الشركة. وأعرب رئيس النادي عن أمنيته للاعب بالشفاء العاجل ، قبل السفر لأوروبا لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. Advertisements وتقدم اللاعب بالشكر لرئيس إنبي ومجلس إدارة النادي البترولي على مساندتهم له وصرف مستحقاته بعد رحيله عن الفريق. الجدير بالذكر إن مجلس إدارة نادي إنبي صرف كل مستحقات اللاعبين الراحلين في وقت سابق.

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