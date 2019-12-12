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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحدد أهدافه في الميركاتو الشتوي القادم والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
يأمل نادي ميلان الإيطالي في ضم بعض اللاعبين في يناير القادم، من أجل تحسين وضعيته في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
وتحسنت نتائج الروسونيري نسيباً، بعد أن حقق فوزين متتاليين على حساب بارما وبولونيا في الجولتين الماضيتين من الكالتشيو.
وأوردت صحيفة كوريري ديللو سبورت أبرز إهتمامات الميلان في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث يسعى الميلان للتعاقد مع أحد الثنائي المخضرم ماريو مانزوكيتش لاعب نادي يوفنتوس، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق.
ورغم ارتباط ميلان الشديد بنجمه السابق، إلا أن الصحيفة الإيطالية أشارت أن ماريو مانزوكيتش مازال مطروحاً على أجندة باولو مالديني المدير الرياضي للفريق.
كما يبغى الديافولو تدعيماً جديداً في الدفاع، وكان قد ارتبط في السابق بلاعب يوفنتوس ومنتخب تركيا ميري ديمرال، الذي يعاني من قلة الدقاىق بملعب أليانز ستاديوم.
ودخل مدافع برشلونة جان كلير توديبو اهتمامات الميلان مؤخراً، عقب تالقه في فوز فريقه على الغريم إنتر ميلان أول أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وسيستضيف ميلان نادي ساسولو في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي يوم الأحد القادم بملعب سان سيرو.
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