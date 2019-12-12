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شكرا لقرائتكم خبر عن "برشلونة" يأمل برحيل كوتينيو لجني الأموال والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
يخوض فريق برشلونة تجربة مخيفة هذا الموسم ابناء جيل جديد للعشر سنوات، حيث كانت البداية بوضع ميسي خارج الميدان والبدء غي النزول بالأعمال لتشارك عدة أسماء من فريق الرديف وينجحون بتحقيق الانتصارات بقيادة الرائع "انسو فاتي" قبل أن يتخلص الكتالوني من لاعبه البرازيلي "كوتينيو"، الذي فشل بتقديم المنتظر ليكون بن السيلساو هو أولى ضحايا مغامرة البلوجرانا خلال الموسم الحالي بالإعارة لفريق بايرن ميونخ ولكنه قد يعود.
ووفقا لصحيفة " سبورت" الكتالونية هناك في برشلونة مخاوف من خسارة ١٢٠ مليون يورو بحال لم يفعل بايرن ميونخ خيار شراء البرازيلي، بحيث أنه وعلى الرغم من تألق اللاعب ولكن هناك شكوك قوية حول استمرار البرازيلي.
وفي تصريح سابق، أكد "هاينز رومينجيه" الرئيس التنفيذي بفريق بايرن ميونخ، الذي قد أكد خلاله عن عدم ثقته من ضم كوتينيو بصفة نهائية برؤية أن اللاعب لم يستطع التأقلم مع الفريق، حتى الآن ولدينا ما يكفي من الوقت لدراسة شراء اللاعب من عدمه فلا توجد ضرورة للتعجل بشرائه.
الجدير بالذكر أن "كوتينيو"، قد انضم لصفوف برشلونة منذ موسمين قادما من ليفربول الإنجليزي، لكنه لم يفلح بتقديم المستوى المنتظر منه ليكون الخيار هو رحيله وعدم وجود أي دور له مع الفريق.
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