- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة سالزبورج على رادار ليفربول والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب بضم نجم وسط نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ومنتخب اليابان تاكومي مينامينو في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، أن الدولي الياباني أثار إعجاب مدرب ليفربو يورجن كلوب خلالي مواجهتي سالزبورج ضد ليفربول، في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأضافت ميرور أن ليفربول سيلاقي منافسة من غريمه مانشستر يونايتد الذي يبدو مهتماً بضم صاحب الـ 24 عاماً.
وستبلغ رسوم إنتقال مينامينو حوالي 9 ملايين يورو، وقد بصم على 9 أهداف وصنع 11 هدفاً لزملائه، في المبارايات التي خاضها مع سالزبورج منذ مطلع الموسم.
وكان ليفربول قد حقق إنتصاراً هاماً على سالزبورج الثلاثاء الماضي، تسبب بالإطاحة بالفريق نحو بطولة الدوري الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر موهبة سالزبورج على رادار ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.