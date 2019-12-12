موهبة سالزبورج على رادار ليفربول

الخميس 12 ديسمبر 2019

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب بضم نجم وسط نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ومنتخب اليابان تاكومي مينامينو في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، أن الدولي الياباني أثار إعجاب مدرب ليفربو يورجن كلوب خلالي مواجهتي سالزبورج ضد ليفربول، في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأضافت ميرور أن ليفربول سيلاقي منافسة من غريمه مانشستر يونايتد الذي يبدو مهتماً بضم صاحب الـ 24 عاماً.

وستبلغ رسوم إنتقال مينامينو حوالي 9 ملايين يورو، وقد بصم على 9 أهداف وصنع 11 هدفاً لزملائه، في المبارايات التي خاضها مع سالزبورج منذ مطلع الموسم.

وكان ليفربول قد حقق إنتصاراً هاماً على سالزبورج الثلاثاء الماضي، تسبب بالإطاحة بالفريق نحو بطولة الدوري الأوروبي.