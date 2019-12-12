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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن عن الصفقة الأولي له في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فريق ليفربول الأنجليزي قد تعاقد مع أول صفقة له في الميركاتو الشتوي القادم ، وهو اللاعب الياباني "تاكومي ميامينو" لاعب فريق سالزبورج النمساوي .
وكشفت الصحيفة عن قيمة الصفقة والتي كانت قيمتها ٧.٧٥ مليون جنيه أسترليني وهي قيمة جيدة للنادي من أجل التعاقد مع نجوم أخرين .
ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب الحاصل علي جائزة أفضل مدرب في العالم من قبل الفيفا بتعزيز صفوف الفريق وإنعاش الدكة ، خاصة وأن الفريق ينافس هذا الموسم علي جميع البطولات .
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