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ليفربول يعلن عن الصفقة الأولي له في الميركاتو الشتوي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الخميس 12 ديسمبر 2019

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فريق ليفربول الأنجليزي قد تعاقد مع أول صفقة له في الميركاتو الشتوي القادم ، وهو اللاعب الياباني "تاكومي ميامينو" لاعب فريق سالزبورج النمساوي .

وكشفت الصحيفة عن قيمة الصفقة والتي كانت قيمتها ٧.٧٥ مليون جنيه أسترليني وهي قيمة جيدة للنادي من أجل التعاقد مع نجوم أخرين .

ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب الحاصل علي جائزة أفضل مدرب في العالم من قبل الفيفا بتعزيز صفوف الفريق وإنعاش الدكة ، خاصة وأن الفريق ينافس هذا الموسم علي جميع البطولات .

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