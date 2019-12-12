نابولي ينتظر الرجل الأول من أجل خطف نجم الأرسنال

الخميس 12 ديسمبر 2019

يمر فريق نابولي الإيطالي بمرحلة صعبة وخطيرة خلال الفترة الحالية، بعد تذبذب النتائج بالكالتشيو، فعلى الرغم من تأهله للدور الثاني بالأبطال، إلا أنه اضطر للإطاحة بالمحنك أنشيلوتي والتعاقد مع "جينارو كاتوزو" لكنه يعاني تماما بوسط الملعب لذا يسعى للظفر بخدمات نجم أرسنال الإنجليزي.



ووفقا لصحيفة "فوتبول إيطاليا" هناك بناب لي يسعون جاهدين بقوة للتعاقد مع نجم وسط ميدان الجانرز "توريرا" الأوروجوياني صاحب ال٢٣ عاما سواء على سبيل الإعارة أو ضمه بصفة نهائية.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة البارتونوبي لن تدخل لحين رؤية موقف اللاعب مع ناديه بشكل نهائي خاصة وأنه لم يشارك، إلا بسبع مواجهات فقط ما يعني أن رغبة اللاعب قد تكسب أسهم نايولي بشكل أكبر حال رفض إدارة المدفعجي عرض الإعارة.

وشدد فوتبول، أن نابولي على استعداد لتقديم عرض ٢٥ مليون يورو لجلب اللاعب، إلا أن الأمور لن يكون بها تعجل انتظار لرؤية مصير توريرا بالأيام القليلة المقبلة.

وتنتظر إدارة نابولي، أن يتولى مدرب جديد لأرسنال المهمة خلفا للمقال "أوناي إيمري" نظرا لكون أن الأمور، قد تتعقد حال وجود ضرورة بوجود اللاعب وبالتالي يصعب ضمه.

الجدير بالذكر أن نابولي يحتل المرتبة السابعة ٢١ نقطة بسلم ترتيب الكالتشيو، حتى يتبعد قليلا عه المربع الذهبي، لكنه صعد للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض أربعة أهداف نظيفة على نظيره جينك البلجيكي.