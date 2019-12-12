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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يقرر التجديد ويتجاهل عرض برشلونة وأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
يقدم البرازيلي "ويليان" أداء رائع تحت قيادة المدرب الشاب فرانك لامبارد ، ويلعب دورأساسي في تشكيلة الفريق وهو الأمرالذي جعل النادي يتفاوض معه من أجل تجديد عقده .
وتلقى اللاعب عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه استمر ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.
وقال ويليان لشبكة "سكاي سبورتس" لقد ذكرت عدة مرات أن رغبتي هي البقاء في تشيلسي، وأحب النادي كثيرًا، وأشعر بالترحيب الشديد هنا، وكذلك عائلتي، فنحن نحب الحياة في لندن".
وأضاف ؛ في سوق الانتقالات، من الطبيعي أن تظهر العروض والتكهنات، خاصة للاعبين في نهاية عقودهم، لكن تركيزي بنسبة 100% مع تشيلسي".
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