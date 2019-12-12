«العين والرجاء وكاشيما» تحقق أفضل نتائج أصحاب الأرض فى المونديال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باليابان
وشارك كاشيوا ريسول ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتى النيوزيلندى 2/ صفر ثم على مونتيرى المكسيكى 4/ 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/ 1 فى الدور الثانى لكنه خسر 1/ 3 أمام سانتوس البرازيلى فى المربع الذهبى واحتل المركز الرابع بالهزيمة أمام السد القطرى 3/ 5 بعد تعادلهما سلبيا فى مباراة تحديد المركز الثالث.
2012
اليابان
شارك شانفريتشى هيروشيما ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتى 1/ صفر لكنه خسر أمام الأهلى المصرى 1/ 2 فى الدور الثانى واحتل المركز الخامس بالفوز 3/ 2 على أولسان هيونداى الكورى الجنوبى.
2013
المغرب
شارك الرجاء البيضاوى ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتى 2/ 1 فى المباراة الافتتاحية ثم على مونتيرى المكسيكى 2/ 1 فى الدور الثانى وعلى أتلتيكو مينيرو البرازيلى 3/ 1 فى المربع الذهبى واحتل المركز الثانى بالهزيمة صفر/ 2 أمام بايرن ميونخ الألمانى فى النهائى.
2014
المغرب
شارك المغرب التطوانى ممثلا عن البلد المضيف وخسر 3/ 4 بركلات الترجيح أمام أوكلاند سيتى فى المباراة الافتتاحية ليحتل المركز السابع.
2015
اليابان
شارك سانفريتشى هيروشيما ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتى 2/ صفر فى الافتتاح ثم على مازيمبى الكونغولى 3/ صفر فى الدور الثانى لكنه خسر أمام ريفر بليت الأرجنتينى صفر/ 1 فى المربع الذهبى واحتل المركز الثالث بالفوز على قوانجتشو إيفرجراند الصينى 2/ 1 فى مباراة تحديد المركز الثالث.
2016
اليابان
شارك كاشيما أنتلرز ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتى 2/ 1 فى الافتتاح ثم على صن داونز الجنوب إفريقى 2/ صفر فى الدور الثانى وعلى أتلتسكو ناسيونال الكولومبى 3/ صفر فى المربع الذهبى لكنه خسر 2/ 4 أمام ريال مدريد الإسبانى فى النهائى واحتل المركز الثانى.
2017
الإمارات
شارك الجزيرة ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتى 1/ صفر فى الافتتاح ثم على أوراوا ريد دياموندز اليابانى 1/ صفر فى الدور الثانى لكنه خسر أمام ريال مدريد 1/ 2 فى المربع الذهبى واحتل المركز الرابع بالهزيمة أمام باتشوكا المكسيكى 1/ 4 فى مباراة تحديد المركز الثالث.
2018
الإمارات
شارك العين ممثلا عن البلد المضيف وفاز على ويلنجتون النيوزيلندى 4/ 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3/ 3 فى المباراة ثم فاز على الترجى التونسى 3/ صفر فى الدور الثانى وعلى ريفر بليت الأرجنتينى 5/ 4 بركلات الترجيح.
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