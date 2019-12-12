شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي سبيستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك، التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الخميس. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: على جبر وعبدالله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار. Advertisements خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى. خط الهجوم: محمد فاروق. ويتواجد على دكة البدلاء المهدي سليمان وعبدالله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن. وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.

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