شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، التي تنطلق في السابعة والنصف، مساء اليوم، بالجولة السابعة للدوري الممتاز.
ويضم التشكيل كلًا من:
محمد عواد في حراسة المرمى.
محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – حازم إمام في خط الدفاع.
طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي في خط الوسط.
مصطفى محمد في خط الهجوم.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل – محمد عبدالسلام – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم – عمر السعيد – محمد حسن.
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