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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يكشف عن أول الراحلين في يناير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
محمد حسين
كشفت شبكة "سكاي سبورت " البريطانية ان اللاعب "كارلوس ألينيا" أول الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي القادم .
وأضافت الصحيفة ان فريق ريال بيتيس الأسباني يرغم في ضم اللاعب ألينيا علي سبيل الإعارة من برشلونة مع وجود بند أحقية الشراء .
جدير بالذكر أن موسم الأنتقالات سوف يفتح أبوابه في يناير القادم أي في غصون شهر من الآن ، وتسعي الفرق لتعزيز صفوفها للمنافسة علي البطولات .
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