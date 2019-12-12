شكرا لقرائتكم المقاولون يهزم المصرى بهدف ويتصدر الدورى مؤقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق المقاولون على نظيره المصرى بهدف سجله محمد فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى .

بهذه النتيجة تصدر المقاولون جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

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وتجمد رصيد المصرى البورسعيدى عند النقطة السابعة فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.