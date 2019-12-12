شكرا لقرائتكم عماد متعب : ساسى وطارق حامد بوابة عبور الزمالك لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن تألق التونسى فرجاني ساسي وطارق حامد لاعبا وسط الزمالك سيكون بوابة فوز القلعة البيضاء أمام بيراميدز في المباراة التى تجمع الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز.
أضاف عماد متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " الزمالك لا بديل أمامه سوي تحقيق الانتصار في مباراة اليوم للدخول في منافسة حقيقة مع النادي الأهلي على لقب الدورى و أتوقع مباراة ممتعه بين الزمالك وبيراميدز نظرًا للأسماء الكبيرة التي يمتلكها كلاً الفريقين ".
أشار عماد متعب أن بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر تسعى لرد الاعتبار اليوم عقب الهزيمة فى نهائى بطولة كأس مصر و تحقيق الثلاث نقاط لتصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب : ساسى وطارق حامد بوابة عبور الزمالك لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.