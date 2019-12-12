شكرا لقرائتكم حازم إمام : تشكيل بيراميدز مريح للاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق أن تشكيل بيراميدز " مريح " بالمعني الكروي للاعبي القلعة البيضاء ، قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السابعة والنصف مساء اليوم فى الجولة الـ7 للدوري الممتاز.

تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT التشكيل الذى دفع به ديسابر المدير الفني لبيراميدز مريح للاعبين بسبب غياب عبدالله السعيد و إبراهيم حسن و جون أنطوي وتواجدهم على دكة البدلاء ، ولسان حال لاعبي الزمالك الآن بأن تشكيل بيراميدز " مريح " لغياب الأسماء الخطيرة وتواجدها على الدكة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة ، جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

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كان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قد اعلن عن تشكيلة فريقه والتي ضمت كل من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى.

خط الهجوم: محمد فاروق.

ويتواجد على دكة البدلاء:

المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن.

وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.