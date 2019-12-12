مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز

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جدة - عمرو شويل كشف كارتيرون المدير الفنى للزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي Advertisements خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

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