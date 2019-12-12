شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد
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