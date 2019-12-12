شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك .. محمد فاروق يقود هجوم فريق بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلة فريقه التي تواجه الزمالك في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي،وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى Advertisements خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على دكة البدلاء: المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن خرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.

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