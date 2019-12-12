شكرا لقرائتكم رئيس إنبي يسلم عماد فتحي مستحقاته قبل سفره لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل زكريا السيد رئيس نادي إنبي، عماد فتحي لاعب الفريق السابق والمصري الحالي، وقام بصرف جميع مستحقاته لدى النادي البترولي في مقر الشركة. وأعرب رئيس النادي عن أمنيته للاعب بالشفاء العاجل ، قبل السفر لأوروبا لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. Advertisements وتقدم اللاعب بالشكر لرئيس إنبي ومجلس إدارة النادي البترولي على مساندتهم له وصرف مستحقاته. الجدير بالذكر إن مجلس إدارة نادي إنبي صرف كل مستحقات اللاعبين الراحلين في وقت سابق.

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