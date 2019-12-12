شكرا لقرائتكم روبرتسون: الجميع يتهرب من مواجهة ليفربول في ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال آندي روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول إن جميع المنافسين سيرغبون في تفادي مواجهة فريقه عند سحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة يوم الاثنين.

وبلغ ليفربول أدوار خروج المغلوب كمتصدر لمجموعته بعد تغلبه 2-صفر على مستضيفه سالزبورغ وتنتظره مواجهة فريق من بين ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وأتلانتا وأولمبيك ليون.

وتأهل فريق المدرب يورغن كلوب إلى المباراة النهائية في النسختين السابقتين ونال اللقب الموسم الماضي بعد تغلبه على توتنهام ليحرز أول بطولة مع المدرب الألماني.

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وقال روبرتسون :نحظى باحترام المنافسين في هذه البطولة. لا أحد يرغب في مواجهتنا بعد الذي فعلناه في آخر عامين. الأجواء التي صنعناها والفريق الذي بلغ النهائي مرتين على التوالي وخسر مرة وفاز في أخرى.

وأضاف: ربما في أول موسم بلغنا فيه النهائي... لم نحصل على الاحترام الذي نستحقه. الآن الجميع يحترمنا في أوروبا. لا أحد يرغب في مواجهتنا.

وتقام القرعة في نيون بسويسرا يوم الاثنين المقبل. وقال روبرتسون :سننتظر للتعرف على المنافس القادم. ندرك أن الأمور ستكون صعبة بغض النظر عن اسم المنافس لكننا نتطلع لهذا التحدي رغبة في التقدم في البطولة. نعلم أننا الأبطال ويرغب الجميع في الفوز علينا.