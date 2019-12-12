شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة كومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، غياب كينغسلي كومان عن الفريق على الأقل لنهاية العام الجاري بسبب إصابة في الركبة.
وذكر بايرن أن كومان تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليسرى وإصابة أخرى في مفصل الركبة وسيتم وضع الركبة في جبيرة.
وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه يوم الأربعاء أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز بايرن 3 - 1.
ويغيب كومان عن آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا) أمام فيردر بريمن وفرايبورغ وفولفسبورغ قبل العطلة الشتوية.
ويحتل بايرن حاليا المركز السابع في الدوري بفارق سبع نقاط عن المتصدر. وقال هانسي فليك عن إصابة كومان :الإصابة طغت على المباراة ككل.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة كومان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.