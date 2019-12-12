شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة كومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، غياب كينغسلي كومان عن الفريق على الأقل لنهاية العام الجاري بسبب إصابة في الركبة.

وذكر بايرن أن كومان تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليسرى وإصابة أخرى في مفصل الركبة وسيتم وضع الركبة في جبيرة.

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وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه يوم الأربعاء أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز بايرن 3 - 1.

ويغيب كومان عن آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا) أمام فيردر بريمن وفرايبورغ وفولفسبورغ قبل العطلة الشتوية.

ويحتل بايرن حاليا المركز السابع في الدوري بفارق سبع نقاط عن المتصدر. وقال هانسي فليك عن إصابة كومان :الإصابة طغت على المباراة ككل.