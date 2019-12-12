شكرا لقرائتكم خبر عن سعد فاروق مدير ًا فنياً للنجوم خلفاً لرمضان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أنه تقرر تعيين سعد فاروق المدير الفني الأسبق لسيراميكا ، لتولي منصب المدير الفني لنادي النجوم خلفاً لرمضان السيد. قرر مسئولو نادي النجوم إقالة رمضان السيد من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وتقهقر ترتيبه بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى. كان فريق النجوم قد تعادل بالأمس على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدف لمثله وهو ما رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق ثمانى نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 17 نقطة .

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