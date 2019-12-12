شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك وبيراميدز في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 - 2020 ، علي استاد القاهرة.بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد.
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار
خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى
خط الهجوم: محمد فاروقويتواجد على دكة البدلاء:
المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن.
وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.
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