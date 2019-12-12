شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: فرجانى و طارق حامد كلمة سر فوز الزمالك على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن تألق التونسى فرجاني ساسي وطارق حامد لاعبا وسط الزمالك سيكون بوابة فوز القلعة البيضاء أمام بيراميدز في المباراة التى تجمع الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز .

أضاف عماد متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " الزمالك لا بديل أمامه سوي تحقيق الانتصار في مباراة اليوم للدخول في منافسة حقيقة مع النادي الأهلي على لقب الدورى و أتوقع مباراة ممتعه بين الزمالك وبيراميدز نظرًا للأسماء الكبيرة التي يمتلكها كلاً الفريقين ".

أشار عماد متعب أن بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر تسعى لرد الاعتبار اليوم عقب الهزيمة فى نهائى بطولة كأس مصر و تحقيق الثلاث نقاط لتصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .