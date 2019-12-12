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أحمد الشناوى يوجه التحية لحراس الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، على التوجه إلى حارسى الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل، ومصافحتهما قبل انطلاق مباراة الفريقين، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

 

كان أحمد الشناوى قد انتقل من الزمالك إلى صفوف نادى بيراميدز، بداية من فترة الانتقالات الصيفية فى الموسم الماضى.

 

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يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

 

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.

احمد الشناوي يتوجه لحراس الزمالك
احمد الشناوي يتوجه لحراس الزمالك

الشناوي
الشناوي

حراس الزمالك وبيراميدز
حراس الزمالك وبيراميدز

 

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