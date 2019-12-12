شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين : لاعبو طنطا أهدروا الفوز أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا أن لاعبي فريقه أهدروا فرصة الفوز أمام الاتحاد السكندرى اليوم عقب فرصتين محققين عن طريق عبد الرحمن الدح و أحمد الألفى وتألق حارس مرمى فريق سيد البلد . وأوضح أيمن المزين خلال تصريحات صحفية أن فريق طنطا يمتلك لاعبين على مستوى عالى و يطالب الجمهور بالصبر خلال الفترة المقبلة وتحقيق الفوز فى بطولة الدورى الممتاز . وتعادل فريق طنطا مع نظيره الاتحاد السكندرى سلبياً فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز و التى أقيمت باستاد الأسكندرية . ارتفع رصيد الاتحاد الى النقطة 14 بعد أن خاض 7 مباريات ، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى اثنان ، و خسر واحدة ، بينما ارتفع رصيد طنطا الى النقطة 8 ، بعد أن خاض 7 مباريات فاز فى واحد ، و تعادل فى 5 مباريات ، و خسر واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن المزين : لاعبو طنطا أهدروا الفوز أمام الاتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.