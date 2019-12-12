شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق المقاولون العرب في تحقيق فوز صعب علي نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التى جمعته الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام باستاد الجيش بالسويس.

وجاء هدف المقاولون عن طريق محمد سمير في الدقيقة 78 من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة ، يصعد المقاولون العرب إلي صدارة جدول بطولة الدوري برصيد 16 نقطة ، فيما استمر المصري في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط .

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، إسلامة أبو سليمة، بهاء مجدى

الوسط: إيزى إيميكا، سعيدو سيمبورى، إسلام عطية

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الهجوم: طقطق، وادى، حسن على.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: حسن الشامي، فاورقا، محمد سمير، أمير عابد.

الوسط: محمد مجلي، معروف يوسف، محمود السيد.

الهجوم: محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس أدواردو.